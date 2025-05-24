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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 25 MAYIS 2025: Altın yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 25 Mayıs 2025 Pazar verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Bugün altın fiyatlarında yükseliş trendi devam ediyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 4.204 TL seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte 25 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 07:58 Güncelleme: 24.05.2025 - 23:59
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        1

        Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediğinden değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın, işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar üzerinden alınıp satılıyor. Küresel piyasalarda ons altındaki artışın etkisiyle iç piyasada da gram, çeyrek ve diğer altın türlerinde fiyatlar yeniden yükseldi. Gram altın, bugün 4 bin 204 lira seviyesinde. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 25 Mayıs 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.202,66

        Satış: 4.204,13

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.356,23

        Satış: 3.358,79

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.724,25

        Satış: 6.873,76

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.896,99

        Satış: 27.410,94

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.271,00

        Satış: 27.600,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.406,47

        Satış: 13.747,51

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.896,99

        Satış: 27.410,94

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.739,44

        Satış: 28.439,75

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.289,50

        Satış: 3.253,73

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.815,93

        Satış: 4.039,68

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 67.968,00

        Satış: 69.105,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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