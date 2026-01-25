Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Hafta sonu altın fiyatları: 25 Ocak 2026 Pazar altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün çeyrek, gram, tam, ons altın ne kadar?

        Hafta sonu altın fiyatları: 25 Ocak 2026 Pazar altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın rekor üzerine rekor kırıyor. Merkez bankalarının altın taleplerinin devam etmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim beklentilerinin gücünü koruması, jeopolitik gerilimlerin tam manada giderilmemesi değerli metal fiyatlarındaki yükselişlerin başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Japonya'daki tahvil piyasasındaki satış baskısı da altın fiyatlarındaki yükselişleri tetikliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 25 Ocak 2026 Pazar altın fiyatları

        Giriş: 25.01.2026 - 07:50 Güncelleme: 25.01.2026 - 07:50
        Jeopolitik riskler, olası tarife gerilimi ve Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler kıymetli metallerden altın ve gümüşte rekor fiyatların görülmesine neden oldu. Altının ons fiyatı haftayı yüzde 8,8 değer kazancıyla 4 bin 986 dolarda kapatırken, gümüşün ons fiyatı yüzde 15,5 artışla 103,2 dolarda işlem gördü. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 25 Ocak 2026 Pazar altın fiyatları

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.944,72

        Satış: 6.945,51

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.985,32

        Satış: 4.989,66

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.111,54

        Satış: 11.355,91

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.446,18

        Satış: 45.284,73

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 45.964,00

        Satış: 46.289,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.153,64

        Satış: 22.711,82

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.446,18

        Satış: 45.284,73

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 46.722,90

        Satış: 47.896,09

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.899,97

        Satış: 5.116,25

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.432,95

        Satış: 6.726,82

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 114.556,00

        Satış: 115.811,00

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
