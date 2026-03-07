Hafta sonu altın fiyatları yükselişte! İşte 7 Mart 2026 Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları
Orta Doğu'da dozu artan savaş ve döviz kurundaki değişimler altın piyasası üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu nedenle altın fiyatları 7 Mart 2026 Cumartesi günü de yakından takip ediliyor. Hafta sonu küresel piyasalar kapalı olsa da kuyumcularda işlem yapılabiliyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyen vatandaşlar ''Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını ne kadar?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 7 Mart 2026 güncel altın fiyatları takip ekranı...
Orta Doğu’daki savaşın dozu artarken, yatırımcılar güvenli liman varlıklara yöneldi. Jeopolitik gerilimler nedeniyle artan talep ve zayıf dolar altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Hafta sonuna girilmesiyle birlikte altın piyasasında son durum merak konusu oldu. Bugün uluslararası piyasalar kapalı olsa da kuyumcularda altın alım satımı devam ediyor. Ons altın 5 bin 174 dolar seviyesindeyken, gram altın haftayı 7 bin 300 liradan kapattı. İşte 7 Mart 2026 güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları alış-satış takip grafiği…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.301,06
Satış: 7.301,96
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.168,71
Satış: 5.174,77
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.681,69
Satış: 11.938,71
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 46.726,75
Satış: 47.608,79
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 48.489,00
Satış: 48.838,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 23.290,37
Satış: 23.877,42
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 46.726,75
Satış: 47.608,79
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 49.305,49
Satış: 50.542,21
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.087,53
Satış: 5.366,83
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.786,48
Satış: 7.093,06
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 120.850,00
Satış: 122.095,00