Orta Doğu’daki savaşın dozu artarken, yatırımcılar güvenli liman varlıklara yöneldi. Jeopolitik gerilimler nedeniyle artan talep ve zayıf dolar altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Hafta sonuna girilmesiyle birlikte altın piyasasında son durum merak konusu oldu. Bugün uluslararası piyasalar kapalı olsa da kuyumcularda altın alım satımı devam ediyor. Ons altın 5 bin 174 dolar seviyesindeyken, gram altın haftayı 7 bin 300 liradan kapattı. İşte 7 Mart 2026 güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları alış-satış takip grafiği…