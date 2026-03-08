Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 8 MART 2026: İbre yukarı yönlü! Bugün gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

        Hafta sonu altın fiyatları yükselişte! İşte 8 Mart 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları

        Orta Doğu'da dozu artan savaş ve döviz kurundaki değişimler altın piyasası üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu nedenle altın fiyatları 8 Mart 2026 Pazar günü de yakından takip ediliyor. Hafta sonu küresel piyasalar kapalı olsa da kuyumcularda işlem yapılabiliyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyen vatandaşlar ''Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını ne kadar?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 8 Mart 2026 güncel altın fiyatları takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2026 - 00:05 Güncelleme:
        1

        Orta Doğu’daki savaşın dozu artarken, yatırımcılar güvenli liman varlıklara yöneldi. Jeopolitik gerilimler nedeniyle artan talep ve zayıf dolar altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Hafta sonuna girilmesiyle birlikte altın piyasasında son durum merak konusu oldu. Bugün uluslararası piyasalar kapalı olsa da kuyumcularda altın alım satımı devam ediyor. Ons altın 5 bin 174 dolar seviyesindeyken, gram altın haftayı 7 bin 300 liradan kapattı. İşte 8 Mart 2026 güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları alış-satış takip grafiği…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.301,06

        Satış: 7.301,96

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.168,71

        Satış: 5.174,77

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.681,69

        Satış: 11.938,71

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.726,75

        Satış: 47.608,79

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 48.489,00

        Satış: 48.838,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.290,37

        Satış: 23.877,42

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.726,75

        Satış: 47.608,79

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 49.305,49

        Satış: 50.542,21

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.087,53

        Satış: 5.366,83

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.786,48

        Satış: 7.093,06

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 120.850,00

        Satış: 122.095,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
