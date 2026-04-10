Hafta sonu yaklaşırken hava durumu tahminleri vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son verilere göre, Türkiye genelinde soğuk ve bulutlu hava etkisini sürdürecek. 10 Nisan’ı 11 Nisan’a bağlayan geceden itibaren Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri için hafif zirai don riski bulunduğu yönünde uyarılar yapıldı. Ayrıca iç ve doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olaylarının görülmesi beklenirken, sürücülerin ve üreticilerin dikkatli olması isteniyor. Peki 11-12 Nisan tarihlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış bekleniyor mu? İşte hafta sonuna ilişkin güncel hava durumu tahminleri…