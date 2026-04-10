Hafta sonu hava durumu: 11-12 Nisan Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış var mı?
Hafta sonu öncesinde hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinde soğuk ve bulutlu bir hava hakim olacak. Bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç bölgeleri için hafif zirai don tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Peki, 11-12 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış var mı? İşte Meteoroloji'den hafta sonu hava durumu tahminleri...
HAFTA SONU YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak.
Marmara Bölgesi’nde Çanakkale dışında kalan iller ile birlikte Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde; ayrıca Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor.
Ülke genelinde yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi öngörülürken, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.
METEOROLOJİDEN ZİRAİ DON UYARISI
10 Nisan’ı 11 Nisan’a bağlayan geceden itibaren Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde hafif zirai don riski etkili olacak. Yetkililer, özellikle tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların olası don olaylarına karşı gerekli önlemleri almaları gerektiğini vurguluyor.
Öte yandan sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının görülmesi beklenirken, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı da dikkatli olunması isteniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ riski ve kar erimesine bağlı olumsuzlukların yaşanabileceği ifade ediliyor.
11-12 NİSAN İSTANBUL HAVA DURUMU
Bu hafta sonu İstanbul’da yağmurlu ve bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların ise 5 ila 13 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.
11-12 NİSAN ANKARA HAVA DURUMU
10 Nisan Cuma gecesi ve 11 Nisan Cumartesi erken saatlerde Ankara’da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hafta sonu başkentte sıcaklıkların 0 derecenin altına kadar inebileceği öngörülüyor.
11-12 NİSAN İZMİR HAVA DURUMU
İzmir’de hafta sonu parçalı bulutlu bir hava hakim olması bekleniyor. Sıcaklıkların 8-19 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.