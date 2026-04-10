        Haberler Bilgi Gündem Hafta sonu hava durumu: Meteoroloji tahminleri ile 11-12 Nisan 2026 İstanbul, Ankara, İzmir’de hava nasıl, yağış var mı?

        Hafta sonu öncesinde hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinde soğuk ve bulutlu bir hava hakim olacak. Bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç bölgeleri için hafif zirai don tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Peki, 11-12 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış var mı? İşte Meteoroloji'den hafta sonu hava durumu tahminleri...

        Giriş: 10.04.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Hafta sonu yaklaşırken hava durumu tahminleri vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son verilere göre, Türkiye genelinde soğuk ve bulutlu hava etkisini sürdürecek. 10 Nisan’ı 11 Nisan’a bağlayan geceden itibaren Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri için hafif zirai don riski bulunduğu yönünde uyarılar yapıldı. Ayrıca iç ve doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olaylarının görülmesi beklenirken, sürücülerin ve üreticilerin dikkatli olması isteniyor. Peki 11-12 Nisan tarihlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış bekleniyor mu? İşte hafta sonuna ilişkin güncel hava durumu tahminleri…

        HAFTA SONU YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA BEKLENİYOR

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak.

        Marmara Bölgesi’nde Çanakkale dışında kalan iller ile birlikte Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde; ayrıca Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor.

        Ülke genelinde yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi öngörülürken, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

        METEOROLOJİDEN ZİRAİ DON UYARISI

        10 Nisan’ı 11 Nisan’a bağlayan geceden itibaren Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde hafif zirai don riski etkili olacak. Yetkililer, özellikle tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların olası don olaylarına karşı gerekli önlemleri almaları gerektiğini vurguluyor.

        Öte yandan sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının görülmesi beklenirken, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı da dikkatli olunması isteniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ riski ve kar erimesine bağlı olumsuzlukların yaşanabileceği ifade ediliyor.

        11-12 NİSAN İSTANBUL HAVA DURUMU

        Bu hafta sonu İstanbul’da yağmurlu ve bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların ise 5 ila 13 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

        11-12 NİSAN ANKARA HAVA DURUMU

        10 Nisan Cuma gecesi ve 11 Nisan Cumartesi erken saatlerde Ankara’da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hafta sonu başkentte sıcaklıkların 0 derecenin altına kadar inebileceği öngörülüyor.

        11-12 NİSAN İZMİR HAVA DURUMU

        İzmir’de hafta sonu parçalı bulutlu bir hava hakim olması bekleniyor. Sıcaklıkların 8-19 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        IBAN'ın sahibine "suça iştirak" cezası!
        IBAN'ın sahibine "suça iştirak" cezası!
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Beşiktaş çıkış peşinde!