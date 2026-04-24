Hafta sonu hava durumu: 25-26 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir’de hava nasıl olacak, yağış var mı?
Hafta sonu yaklaşırken hava durumu araştırmaları da hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılara göre 16 il için sağanak ve fırtına alarmı verildi. Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu plan yapan vatandaşlar ise yaşadıkları şehirlerdeki güncel hava durumunu merak ediyor. Peki, 25-26 Nisan tarihlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak, yağış bekleniyor mu? İşte tüm detaylar…
METEOROLOJİ’DEN 16 İL İÇİN SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hafta sonu yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.
Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Antalya, Bingöl ve Muş çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. Doğu bölgelerde çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
Ağrı, Erzurum, Kars ve Bayburt için kuvvetli yağış ve fırtına; Artvin, Rize ve Trabzon gibi iller için kuvvetli yağış; Bitlis, Van ve Hakkari için ise kuvvetli rüzgar nedeniyle “sarı” uyarı yapıldı.
25-26 NİSAN İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul’da hafta sonu boyunca parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Cumartesi günü sıcaklıkların 10 ila 21 derece arasında, Pazar günü ise 10 ila 19 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.
25-26 NİSAN ANKARA HAVA DURUMU
Ankara’da hafta sonu hava parçalı bulutlu seyredecek. Hava sıcaklıklarının en düşük 3 derece, en yüksek ise 20 derece civarında olması bekleniyor.
25-26 NİSAN İZMİR HAVA DURUMU
İzmir’de hafta sonu parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların en düşük 12 derece civarında, en yüksek ise 24 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.