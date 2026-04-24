METEOROLOJİ’DEN 16 İL İÇİN SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hafta sonu yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Antalya, Bingöl ve Muş çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. Doğu bölgelerde çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.

Ağrı, Erzurum, Kars ve Bayburt için kuvvetli yağış ve fırtına; Artvin, Rize ve Trabzon gibi iller için kuvvetli yağış; Bitlis, Van ve Hakkari için ise kuvvetli rüzgar nedeniyle “sarı” uyarı yapıldı.