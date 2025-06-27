Hafta sonu hava nasıl olacak? 28-29 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu güncel olarak duyurdu. 28-29 Haziran Cumartesi ve Pazar günü plan yapacak olan vatandaşlar hafta sonu hava durumu nasıl, yağış var mı sorusuna yanıt arıyor. Hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor. İşte, 28-29 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu
Hafta sonu hava durumuna ilişkin güncel durum paylaşıldı. Meteoroloji hafta sonu için uyardı. Hafta sonu kuzey ve iç kesimlerde sağanak yağışlar bekleniyor. İstanbul ve Ankara'da sıcaklıklar hızla düşecek. İzmir'de ise rüzgar etkili olacak. İşte, hafta sonuna ilişkin hava durumu raporu
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, YAĞIŞ GELIYOR!
Meteoroloji hafta sonu için uyardı. Hafta sonu kuzey ve iç kesimlerde sağanak yağışlar bekleniyor. İstanbul ve Ankara'da sıcaklıklar hızla düşecek. İzmir'de ise rüzgar etkili olacak.
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel’in haberine göre; Uzun bir aradan sonra özellikle 29-30 Haziran günleri Marmara’da ve İstanbul’da yağmur ihtimali beliriyor. Kavuran sıcakların ardından hafta sonu 29 Haziran Pazar günü yeniden serinleyebiliriz. Kuzeybatımızdan ve Kırım üstünden esecek rüzgarlar ile bu hafta 35°C’yi aşacak olan İstanbul, yeniden 25°C’ye gerileyebilir. Fakat bu tahmini takip edip güncel bilgiye gelecek günlerde bakmakta yarar var.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatuında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.