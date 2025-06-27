HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, YAĞIŞ GELIYOR!

Meteoroloji hafta sonu için uyardı. Hafta sonu kuzey ve iç kesimlerde sağanak yağışlar bekleniyor. İstanbul ve Ankara'da sıcaklıklar hızla düşecek. İzmir'de ise rüzgar etkili olacak.

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel’in haberine göre; Uzun bir aradan sonra özellikle 29-30 Haziran günleri Marmara’da ve İstanbul’da yağmur ihtimali beliriyor. Kavuran sıcakların ardından hafta sonu 29 Haziran Pazar günü yeniden serinleyebiliriz. Kuzeybatımızdan ve Kırım üstünden esecek rüzgarlar ile bu hafta 35°C’yi aşacak olan İstanbul, yeniden 25°C’ye gerileyebilir. Fakat bu tahmini takip edip güncel bilgiye gelecek günlerde bakmakta yarar var.