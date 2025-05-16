Son tahminlere göre Ege Denizi üzerindeki fırtınanın etkisi gece saatleri de sürecek, Trakya’da ise kuvvetli sağanak var.

İstanbul’da cumartesi tahmini saat 10:00 ila 16:00 arasında yağmur düşebilir, pazar günü de benzer saatlerde sabah-öğleden sonra aralığı yağmurlu geçebilir. İstanbul’da bu birkaç saatlik yağmurların ardından hava hızla açıyor, günlerin tamamı gri gökyüzü ile geçmiyor. Yağmur sonrası daha temiz ve hafif serinliği ile enerji veren, ilkbaharın kimyasına uygun olan havalar geliyor.

Ankara’da cumartesi 25°C’ye ulaşan sıcak bir hava var, 18 Mayıs Pazar günü öğleden sonra ise başkentte 1-2 saat yağmur görülebilir. Kısa bir yağış geçişinin dışında Ankara’da gelecek hafta güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları Ankara, Eskişehir, Bilecik, Balıkesir, Bolu gibi merkezlerde 25°C’ye kadar yükselecek. Gece hava Anadolu’da 6 ila 9°C’ye kadar soğuyor.

Bu gece Trakya’da İpsala-Kırklareli arasında şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları yaşanabilir. Kuvvetli yağış Çanakkale merkez ve yakın çevresinde de caddelerde gölleşmeye yol açabilir ancak Çanakkale’de lokal ve kısa süreli yağış bekliyoruz. Bursa-Bandırma arasında 17 Mayıs Cumartesi sabah ve öğlen kuvvetli sağanak nedeniyle hayat olumsuz etkilenebilir.