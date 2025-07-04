Hafta sonu hava nasıl olacak? 5-6 Temmuz hafta sonu hava nasıl olacak, sıcaklık kaç derece?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BATIDA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNE DÖNÜYOR

Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

16 KENT İÇİN "SARI" 2 İL İÇİN "TURUNCU" ALARM

Meteoroloji tarafından 16 ilimiz için "sarı", Giresun ve Ordu için "turuncu" alarm verilerek, fırtına (F) ve sağanak (S) uyarısında bulunuldu. İşte alarm verilen o kentlerimiz: "Adana (F), Adıyaman (F), Artvin (S), Erzurum (S), Giresun (S), Mersin (F), Kars (S), Kayseri (F), Malatya (F), K.Maraş (F), Niğde (F), Ordu (S), Rize (S), Samsun (S), Sivas (F), Trabzon (S), Bayburt (S) ve Ardahan (S)