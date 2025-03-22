Hafta sonu hava nasıl olacak? 22-23 Mart İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu taminleri
Hafta sonunun gelişiyle birlikte Türkiye genelindeki hava olayları gündemi meşgul etmeye başladı. Hafta sonu için plan yapmayı düşünenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporunu mercek altına aldı. Peki, "Kar yağışı devam edecek mi? Hafta sonu hava nasıl olacak?" İşte MGM ile 22-23 Mart 2025 İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...
Mart ayında son haftaya girilirken yurt genelinde soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı birçok kentte etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığının, Ülke genelinde Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece artması bekleniyor. Peki, "Kar yağışı devam edecek mi? Hafta sonu hava nasıl olacak?" İşte detaylar...
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat çevreleri, (Malatya hariç) Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun aralıklı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, iç kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.