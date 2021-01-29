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Hafta sonu içki (alkol) satışı yasak mı? 2021 Alkol yasağı ne zaman, hangi gün, saat kaçta uygulanıyor?

Türkiye'de şimdiye dek 3 milyona yakın vatandaşımızı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizin dört bir yanında kısıtlamalar devam ediyor. Konuya ilişkin en çok merak edilen konulardan biri de hafta sonu alkol (içki) kısıtlamalarının devam edip etmediği ile ilgili. İşte son durum...

Hafta sonu içki (alkol) satışı yasak mı? 2021 Alkol yasağı ne zaman, hangi gün, saat kaçta uygulanıyor?

Gün itibariyle hafta sonu kısıtlamaları yeniden başladı. Milyonlarca vatandaş, şimdiden kısıtlamalarla ilgili aramalara başladı. Peki hakkında en çok arama yapılan konulardan biri olan hafta sonu alkol (içki) satışı yasak mı?

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen uyarı yazısı merak ediliyor. Hafta sonu ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ancak 10.00-17.00 saatleri arasında açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerden alışveriş yapılabiliyordu.

İçişleri Bakanlığı'nın son kararına göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri içinde açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerde alkol satışı yapılamayacak.

Bakanlık tarafından 81 ile gönderilen uyarı yazısında yer alan "Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında acil ihtiyaçlar için açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerde alkol satılmaması" ifadeleri yer alıyor.

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