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Hafta sonu kafeler açık mı? 13-14 Mart kafeler ve restoranlar açık mı?

Koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla uygulanan uzun süredir kapalı olan kafeler ve restoranların ne zaman açılacağı merak ediliyordu. 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısında kafelerin ve restoranların mesai durumuyla ilgili karar açıklandı. Hafta sonu kafeler açık mı? 13-14 Mart kafeler ve restoranlar açık mı?

Hafta sonu kafeler açık mı? 13-14 Mart kafeler ve restoranlar açık mı?

Risk grubu haritasına göre koronavirüsle kontrollü normalleşme kararları uygulanmaya devam ediyor. Düşük, orta riskli ve yüksek riskli illerde kafelerin ve restoranların açılmasına karar verilmişti. Peki, Hafta sonu kafeler açık mı? 13-14 Mart kafeler ve restoranlar açık mı?

KAFELER HAFTA SONU AÇIK MI?

Yerinde normalleşmeyle birlikte çok yüksek riskli iller haricinde hafta içi kafeler saat 07.00 ile saat 19.00 arasında açık olacak. Hafta sonu Cumartesi ise yine çok yüksek riskli iller dışında kalan diğer illerde kafeler saat 07.00 ile 19.00 arasında açık olacak. Buna göre bugün İstanbul ve Ankara'da saat 19.00'a kadar kafeler hizmet verecek. Yarın ise ise sadece orta ve düşük riskli illerde kafeler saat 07.00 ile 19.00 arasında açık olacak aralarında İstanbul'unda bulunduğu yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü yani yarın kafeler kapalı olacak.

İLLERE GÖRE RİSK DURUMU

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ): Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI): Bursa, Manisa, Aydın, Denizli ,Isparta, Afyon, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU): İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI): Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

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