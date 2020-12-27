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HaberlerGündemHafta sonu marketler açık mı? Marketler (Bakkallar) hafta sonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, ŞOK, BİM
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Hafta sonu marketler açık mı? Marketler (Bakkallar) hafta sonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri

Vatandaşlar hafta sonu marketlerin açık olup olmadığını araştırıyor. 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren yeni korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saatlerinde marketler ve manavlar belli bir süre açık olacak. Hafta sonu marketler ve bakkallar kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Hafta sonu A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri

Hafta sonu marketler açık mı? Marketler (Bakkallar) hafta sonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, ŞOK, BİM

Korona virüsle mücadele tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hız kesmeden devam ediyor. 20 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklanan yeni önlemler her şey gibi marketlerin mesai saatlerini de değiştirdi. Vatandaşlar, yeni tedbirlerle birlikte çalışma saatleri değişen marketlerin ve bakkalların yeni mesai saatlerini araştırıyor. Marketler ve bakkallar kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Bim kaçta açılıyor? A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak.

Genelgeyle alınan karar doğrultusunda diğer market ve alışveriş yapılan yerler gibi ŞOK, BİM ve A101'de saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek.

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek. Sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmayacak.

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