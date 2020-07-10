Hafta sonu sokağa çıkma yasağı konusu merak edilmeye başlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 11-12 Temmuz 2020 günlerinde sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Konuyla alakalı son gelen açıklamaları derledik.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir yasağın olduğu bildirilmedi. Buna göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. Koronavirüsün hale devam ettiğini bilincinde olarak sosyal mesafe ve maske kullanılması tavsiye ediliyor. Vatandaşların bu kurallara uyarak kontrollü sosyal hayat çerçevesinde hareket edilmesi planlanıyor.