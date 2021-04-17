Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altı sokağa çıkma yasağı var mı? 17 Nisna Cumartesi yani hafta sonu ile birlikte bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte yeni kısmi kapanma kararları sonrası en çok merak edilip araştırılan detaylar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeni kısıtlama kararlarıyla birlikte yani kısmi kapanmayla birlikte hafta sonu tüm illerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Buna göre dün akşam saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı 19 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Öte yandan 18 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzeri için ek bir sokağa çıkma yasağı uygulaması bulunmuyor. Ancak 18 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzeri için toplu taşıma yasağı sürüyor.

YASAKLARDAN KİMLER MUAF

Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.