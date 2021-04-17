Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 18 yaş ve altı sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve yasağın hangi illerde uygulanacağı merak edilip araştırılıyor. Öte yandan "65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altı sokağa çıkma yasağı var mı?" soruları da hafta sonu ile birlikte merak edilip araştırılıyor. İşte merak edilen sorularla ilgili detaylar...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 18 yaş ve altı sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altı sokağa çıkma yasağı var mı? 17 Nisna Cumartesi yani hafta sonu ile birlikte bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte yeni kısmi kapanma kararları sonrası en çok merak edilip araştırılan detaylar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeni kısıtlama kararlarıyla birlikte yani kısmi kapanmayla birlikte hafta sonu tüm illerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Buna göre dün akşam saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı 19 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Öte yandan 18 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzeri için ek bir sokağa çıkma yasağı uygulaması bulunmuyor. Ancak 18 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzeri için toplu taşıma yasağı sürüyor.

YASAKLARDAN KİMLER MUAF

Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

REZİDANS DİLENCİLERİ! Son dakika: Akılalmaz olay! Rezidansta kalan dilenciler!
GÜNDEMAkılalmaz olay! Rezidansta kalan dilenciler!
TUZAK | Son dakika: 92 yaşındaki emekli doktora 10.6 milyon dolarlık tuzak!
GÜNDEM92 yaşındaki emekli doktora 10.6 milyon dolarlık ...
SAĞANAK! Son dakika HAVA DURUMU uyarısı: Yağmur ve fırtına (Ankara - İstanbul)
GÜNDEMMeteoroloji'den önemli uyarı! 5 bölgede sağanak!
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, Resmi Gazete'de
GÜNDEMGüvenlik Soruşturması Kanunu Resmi Gazete'de
Ankara'da inşaat kazısının temeline zarar verdiği üç katlı bina boşaltıldı
GÜNDEMAnkara'da üç katlı bina boşaltıldı
Sultangazi'de mobilya imalathanesinde çıkan yangında bir itfaiye eri dumandan etkilendi
GÜNDEMSultangazi'de korkutan yangın!
Manisa'da korkunç kaza! 1 ölü
GÜNDEMYolcu otobüsüyle çarpışan motosikletli öldü
Sahur duası nedir? Sahurda okunacak dualar nelerdir? Sahur duası ve Türkçe anlamı
GÜNDEMSahurda okunacak dualar nelerdir?
Aydın'da yurt dışına kaçma hazırlığında olan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
GÜNDEMAydın'da yurt dışına kaçma hazırlığında olan 2 FETÖ ...
Cumartesi eczaneler açık mı? Hafta sonu eczaneler açık mı, kaça kadar açık?
GÜNDEMEczaneler cumartesi açık mı?