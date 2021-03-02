Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Merak konusu oldu. Kontrollü normalleşme için alınan yeni kararlara göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde pazar günü devam edecek. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine genelge gönderildi.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Kontrollü normalleşme için alınan yeni kararlara göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü devam edecek. Kamuda çalışma saatlerinin de tüm Türkiye'de normale döndürüleceği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kurallara göre, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs salgını kısıtlamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Normalleşme adımlarının prensipte nasıl atılacağını kapsamlı görüştük.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Akşam 21.00 ila sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması ise sürecek" ifadelerini kullandı.