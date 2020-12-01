5-6 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı gündem konusu oldu. Koronavirüs normalleşme sürecine dair önemli adımlar atılmasının ardından halkın kurallara dikkat etmemesi vaka sayılarının tekrar artmasına neden oldu. Kabine Toplantısı'nın ardından İçişleri Bakanlığı konuya ilişikn bir genelge yayımladı. Peki Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

İlk uygulama olarak 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00’de başlayıp 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecek.