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Hafta sonu sokağa çıkma yasağında metro, metrobüs ve otobüsler çalışıyor mu?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Peki, hafta sonu otobüs, metro ve metrobüs çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı genelgesine göre toplu taşıma araçları yasak süresince çalışacak mı? Özlelikle işe gidecek olanlar bu sorunun cevabını merak ediyor. İşte, sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilen detaylar...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında metro, metrobüs ve otobüsler çalışıyor mu?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayınlandı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerinde işe gidecekler ise toplu taşıma araçlarının çalışıp çalışmayacağını merak ediyor. Peki, hafta sonu metro, metrobüs ve otobüsler çalışıyor mu? Merak edilen detayları sizler için haberimizde derledik.

HAFTA SONU METRO METROBÜS VE OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

Hafta sonu saat 10.00 ve 20.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. Ancak saat 10.00'a kadar ve saat 20.00'de sonra ise genelgede belirtilen kişiler haricindekilerin sokağa çıkması yasak olacak.

Yasak kapsamı dışında şehir içi toplu taşıma çalışanları da var. Henüz belediyeler yasak saatlerinde toplu taşıma sefer bilgilerini paylaşmadı. Ancak geçen kısıtlamalarda olduğu gibi son kısıtlamada da toplu taşıma araçlarının yasak kapsamı dışındakilere hizmet vermesi bekleniyor. Hafta sonu sefer saatleriyle ilgili yapılacak düzenlemenin detayları belli olduğunda sizlerle paylaşacağız.

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