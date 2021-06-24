Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından hızlı aşılamaya dikkat çekti. Kısıtlamaların kaldırılması kararı alındı ancak aşı, maske, mesafe kuralları vaka sayısının artmaması için dikkat edilmesi gerekiyor.

HAFTA SONU (26-27 HAZİRAN) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? KISITLAMALAR KALKTI MI?

Hafta sonu 26 Haziran Cumartesi ve 27 Haziran Pazar günü son sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ancak YKS'ye girecek öğrenciler ve refakatçileri bu yasaktan muaf tutulacak. 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.