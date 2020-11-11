14-15 Kasım tarihlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı gündem konusu oldu. Koronavirüs normalleşme sürecine dair önemli adımlar atılmasının ardından halkın kurallara dikkat etmemesi vaka sayılarının tekrar artmasına neden oldu. Peki Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma aysağına dair İçişleri Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı fakat İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Erzincan, Bartın, Gaziantep ve Kütahya illerinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar için belirlenen saatler çerçevesinde sokağa çıkma yasağı getirildi.