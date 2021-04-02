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Hafta sonu yasak var mı? Hafta sonu (3-4 Nisan) kafeler ve restoranlar açık mı, kapalı mı?

Hafta başında toplanan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan kararlardan biri de kafelerin ve restoranların çalışma saatleriyle ilgiliydi. Koronavirüs risk haritasının güncellenmesi ve 58 ilin çok yüksek riskli iller kategorisine girmesi "Kafeler kapanacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. Risk haritasıyla birlikte koronavirüs kararları güncellendi. Hafta sonu yasak var mı? Hafta sonu kafeler ve restoranlar açık mı, kapalı mı?

Hafta sonu yasak var mı? Hafta sonu (3-4 Nisan) kafeler ve restoranlar açık mı, kapalı mı?

Koronavirüs risk grubu haritası güncellendi, Covid-19 kontrolü normalleşme süreci kararları değiştirildi. Kabine toplantısında alınan karar göre Türkiye'de çok yüksek riskli iller grubunda bulunan 58 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki Mart ayı başında tekrar hizmet vermeye başlayan kafeler kapanacak mı? Hafta sonu yasak var mı? Hafta sonu kafeler ve restoranlar açık mı, kapalı mı?

İL İL KORONAVİRÜS RİSK GRUBU HARİTASI

Yeni bir karar alınıncaya kadar illerin risk grupları aşağıdaki şekilde değiştirildi:

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00 - Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00’de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak.

HAFTA SONU KAFELER VE RESTORANLAR AÇIK MI?

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Cumartesi ve/veya Pazar günü 10.00 - 20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

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