Hafta sonu yasaklar nelerdir? 27-28 Mart 2021 Hafta sonu kafeler, marketler ve sokağa çıkma yasağı saatleri ne

Hafta sonu yasaklar nelerdir? Sorusu Vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırılmış, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Peki, hafta sonu kafeler, marketler ve sokağa çıkma yasağı saatleri nelerdir?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NEDİR?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan ilerde ise sokağa çıkma yasağı cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİDİR?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, şunlar kaydedildi:

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

HAFTA SONU MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Cumartesi günü marketler 07:00-20:00'a kadar açık olacak.

Pazar günü yüksek ve çok yüksek riskli illerde marketler saat 10.00 - 17.00 arasında açık olacak. Düşük ve orta riskli illerde ise Pazar günü marketler 07:00'den saat 20.00'ye kadar açık olacak.

HAFTA SONU KAFELER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Yerinde normalleşmeyle birlikte çok yüksek riskli iller haricinde hafta içi kafeler saat 07.00 ile saat 19.00 arasında açık olacak. Hafta sonu Cumartesi ise yine çok yüksek riskli iller dışında kalan diğer illerde kafeler saat 07.00 ile 19.00 arasında açık olacak.