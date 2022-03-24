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Haftalardır görünmüyor: Putin'in sağ kolu Şoygu nerede? 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'en korkulan komutanları' arasında yer alan Savunma Bakanı Şoygu'nun nerede olduğuna dair merak artıyor.

66 yaşındaki Savunma Bakanı 11 Mart'tan bu yana ortalıkta görünmüyor.

Daily Star'a konuşan bir kaynak "Rus gazeteciler Şoygu'nun ortadan kaybolmasını konuşuyor. Bakan 11 Mart'tan bu yana ortalıkta görünmüyor ki kendisi medya ile aktif ilişkiler içerisinde olan bir siyasetçidir. Sağlık durumu iyi olmayabilir, muhtemelen kalp problemleri" dedi.

Yerel kaynaklara göre, Ukrayna'ya askeri harekata liderlik eden Şoygu'nun taktiklerinin '72 saatte ele geçirme' planının gerçekleşmemesinin en büyük sebebi olarak gösteriliyor. Rusya'nın üst düzey generallerinin öldürülmesi de yine bu başarısızlığın bir parçası olarak görülüyor.

Gazeteye konuşan bir kaynak "ABD ve İngiliz istihbaratının Rus ordusunun hamlelerini her zaman biliyormuş gibi görünmesi onun için oldukça kötü bir durum" derken Şoygu'nun ortalıkta görünmemesinin bu başarısızlığa bağlı olabileceği iddia ediliyor.