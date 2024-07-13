DİLAN ÇITAK TATLISES

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Haftanın olay paylaşımı...

Neredeyse hemen hemen tüm hayatımızı gözler önüne serdiğimiz sosyal medyadaki paylaşımlar, kısa sürede çok sayıda insana ulaşıyor. Bunun avantajları olduğu kadar dezavantajları da mümkün...

Özellikle söz konusu ünlü bir isimse yaptığı paylaşımın içeriğine dikkat etmesi bir hayli önemli.

Bu durum her ünlü isim için geçerli olmasa da bazı isimler, hayatlarında yaşadığı sorunları, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Bu hafta; Dilan Çıtak, bu isimler arasında yer aldı.

İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013'te babasının kim olduğunu açıklamıştı. Tatlıses, kızını doğumundan 23 yıl sonra kabul etmişti.

Babasıyla bir dargın, bir barışık yaşayan Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla gündem oldu.