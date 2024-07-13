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        Haberler Magazin Haftanın en çok konuşulanları; Dilan Çıtak Tatlıses, Wanda Nara ve Fazıl Say - Magazin haberleri

        Psikolojik taciz açıklaması, boşanma ve beğenilmeyen liste çok konuşuldu

        Bu haftanın en çok konuşulan paylaşımları; İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ve Wanda Nara'dan geldi. Çıtak, sonradan vazgeçtiği şikâyet silsilesiyle, Nara ise Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den ayrıldığını açıklamasıyla gündeme geldi. Detaylar 'Panorama'da...

        Giriş: 13.07.2024 - 00:01 Güncelleme: 13.07.2024 - 00:01
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        DİLAN ÇITAK TATLISES

        İTİRAF İPTALİ

        Haftanın olay paylaşımı...
        Neredeyse hemen hemen tüm hayatımızı gözler önüne serdiğimiz sosyal medyadaki paylaşımlar, kısa sürede çok sayıda insana ulaşıyor. Bunun avantajları olduğu kadar dezavantajları da mümkün...
        Özellikle söz konusu ünlü bir isimse yaptığı paylaşımın içeriğine dikkat etmesi bir hayli önemli.
        Bu durum her ünlü isim için geçerli olmasa da bazı isimler, hayatlarında yaşadığı sorunları, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.
        Bu hafta; Dilan Çıtak, bu isimler arasında yer aldı.

        İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013'te babasının kim olduğunu açıklamıştı. Tatlıses, kızını doğumundan 23 yıl sonra kabul etmişti.
        Babasıyla bir dargın, bir barışık yaşayan Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla gündem oldu.

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        Dilan Çıtak, şiddete, psiklojik tacize maruz kaldığını ileri sürdü.
        Sözlerinden anlaşılan oydu ki hedefinde babası İbrahim Tatlıses vardı.

        Zira İbrahim Tatlıses, açıklamasının hemen ardından Dilan Çıtak'ı sosyal medyadan takibi bıraktığı gibi birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildi.

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        Dilan Çıtak; paylaşımında şunları söylemişti; "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün, ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım."

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        İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken oğlu İdo Tatlıses, babasıyla bir fotoğrafını yayımlayarak "Babam" ifadesini kullandı.
        Dilan Çıtak ile arası açık olan İdo Tatlıses, paylaşımıyla babasının yanında olduğunu, kardeşinin söylediklerinin - söyleyeceklerinin dikkate alınmaması yönünde bir mesaj verdi.

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        Dilan Çıtak'ın kendisi gibi şarkıcı olan eşi Levent Dörter de yaptığı paylaşımda; "Senin ne kadar merhametli, temiz kalpli, insanlara, hayvanlara elinden ne geliyorsa fazlasıyla yardıma koştuğunu yaşayarak ve görerek tanık olanlardanım. Ailenle olan bağına hayranım ve ne kadar çelme yesen de yıldızlara ulaşmana çok az kaldı. Unutma ki 'Güneş balçıkla sıvanmaz' güzel karım" diyerek destek verdi.

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        Fakat Dilan Çıtak, önemli bir açıklama yapacağına yönelik açıklamasıyla ortalığı yangın yerine çevirdikten sonra ortalıktan kayboldu.

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        Dilan Çıtak'ın yapacağı açıklama, merakla beklendi beklenmesine ama yapmadı. Üstelik, açıklama yapacağına dair açıklamasını da sosyal medya hesabından sildi.

        Dilan Çıtak, ya pişman oldu ya da araya giren hatırlı dostlar, 34 yaşındaki şarkıcıyı açıklama yapmaktan vazgeçirdi.
        İşin aslı sonradan ortaya çıktı.
        Babasının riskli bir kalp ameliyatı olacağından habersiz olan Dilan Çıtak, bunu öğrenince açıklama yapmaktan vazgeçti.

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        WANDA NARA

        SÜRPRİZ OLMAYAN BOŞANMA

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, kariyerinin yanı sıra aynı zamanda eşi olan menajeri Wanda Nara ile evliliğiyle gündemden düşmüyor.

        Daha önce evliliklerinde pek çok kez kriz yaşayan çiftten Wanda Nara, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık çalışmaları için Arjantin'den Türkiye'ye döndükten sonra Avusturya'daki kampa katılan geçen sezonun gol kralı Icardi'yi takipten çıktı.

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        Mauro Icardi ise Wanda Nara'yı sosyal medyadan takip etmeye devam etti. Bunun yanı sıra Nara, her ne kadar Icardi'nin sosyal medya hesabını takip etmeyi bıraksa da birlikte oldukları fotoğrafları silmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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        Arjantin basınına yansıyan haberlere göre; çift, boşanma kararı aldı.

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        Wanda Nara, basına yansıyan bu haberden hemen sonra sessizliğini bozdu.
        America TV'nin spikerine bir mesaj atan Nara; "Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı" şeklinde bir mesaj gönderdi.

        Wanda Nara'nın ayrılık açıklaması; evliliklerini, bir dargın - bir barışık yaşayan çiftin hayranları için çok da sürpriz olmadı.

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        Ardından Wanda Nara bir açıklama daha yaparak şunları söyledi: Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir şeyden pişman değilim, hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Suçlu ya da üçüncü şahıslar yok, bizimki her zaman dışarıdan daha güçlüydü.

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        Wanda Nara, açıklamasından sonra Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabını tekrar takibe aldı.

        Arjantin basınına göre; Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın ayrılık kararı almasında geçtiğimiz günlerde ettikleri kavga başrolü oynadı. İddiaya göre; Icardi ile Nara, bütün komşularının duyabileceği şekilde şiddetli bir kavgaya tutuştu.

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        Başka bir iddiaya göre; Wanda Nara, ayrılık kararı almasından sonra bir dönem klibinde rol aldığı ve aşk yaşadığı söylentilerinin çıktığı Arjantinli Rap'çi L - Gante ile bir gece kulübünde buluştu.

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        Wanda Nara'nın açıklamasının ardından Mauro Icardi'nin Avusturya'daki kampta oldukça düşünceli olduğu görüldü.

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        Öte yandan Wanda Nara cephesinde bunlar yaşanırken Mauro Icardi'nin boşanmanın o kadar da kolay olmayacağını parmağından çıkarmadığı alyansıyla gözler önüne serdi. Icardi, eşine, "Sen vazgeçsen de ben vazgeçmem" mesajı gönderdi.

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        FAZIL SAY

        ŞARKI LİSTESİNİ ELEŞTİRDİ

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube kanalında "Benden YouTuber olur" diyerek en sevdiği şarkıların listesini paylaşmıştı.

        Özgür Özel'in en çok dinlediği 15 şarkı şöyle:

        Ahmet Kaya - Hep Sonradan
        Ayta Sözeri - Büklüm Büklüm
        Cem Karaca - O Leyli
        Manuş Baba - İki Gözümün Çiçeği
        Mümin Sarıkaya - Ben Yoruldum Hayat
        Zülfü Livaneli - Yiğidim Aslanım
        Kızılırmak - Gidenlerin Ardından
        Cem Adrian - Sen Gel Diyorsun
        Sezen Aksu - Begonvil
        Funda Arar - Senden Öğrendim
        Ahmet Kaya - Yorgun Demokrat
        MFÖ - Sarı Laleler
        Düş Sokağı Sakinleri - Sevdan Bir Ateş
        Şebnem Ferah - Sil Baştan
        Berlin Filarmoni Orkestrası

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        Fazıl Say, Özgür Özel'in şarkı listesini beğenmemiş olacak ki bu konuyla ilgili eleştirel bir yazı yayımladı.

        Fazıl Say, Özgür Özel'in sevdiğini söylediği şarkıların listesi için "Biraz arabesk, pop, popüler kültür... Eee, adam haklı. Oy potansiyeli malum, 'her kesime bir şarkı' listesi oluşmuş" yorumunda bulundu.

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        Ardından Fazıl Say sözlerine şöyle devam etti: Özgür Özel'in en sevdiği 15 şarkıyı paylaştığı listeyi gördüm. Bir anlık 'bilinçsel düşüş' yaşadım. Biraz arabesk, pop, popüler kültür... Eee, adam haklı. Oy potansiyeli malum, 'her kesime bir şarkı' listesi oluşmuş.

        Amma velakin 15'inci sıradaki şarkı dikkatimi çekti. Berlin Filarmoni Orkestrası! Ya kardeşim, Berlin Filarmoni bir orkestranın adıdır. Bir şarkı ya da eserin değil. Neyi dinliyorsun? Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan Beethoven 7. Senfoni mi? Hangi şef? Nedir? Ne bu? Açıkla.

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        Fazıl Say, sözlerini Özgür Özel'in Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olduğunu hatırlatarak tamamladı; "Annem eczacı. Tüm eczacılar bunu bilir, tüm eczacı çocukları da eczacı kalfasıdır ayrıca, bilir. Eczacılar kültürlüdür, böyle laf olmaz. Bir de 'Yiğidim Aslanım' şarkısı, Özgür Bey'in listesinde müzik (yani besteci) THEODORAKİS olarak düzeltilmiş son yıllarda ben de bilmiyordum, biraz şaşırdım açıkçası bu gelişmeye. Hatta bayağı şaşırdım. Yayın evleri, telif kurumları böyle bildirmiş. O isimli şarkının yanına o ilave lâzımmış, @herkesicinCHP'yi biz de bu konuda uyaralım.

        Arabesk listeye gelince de gönlün ne diyorsa oradan çalsın kardeş. Nasıl istersen… Ama bil ki bu Atatürk'ün yolu değil!

        #Dilan Çıtak Tatlıses
        #Wanda Nara
        #İbrahim Tatlıses
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