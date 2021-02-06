BÜTÜN ŞİİRLERİ-ORHAN VELİ KANIK



Sait Faik Abasıyanık'ın şiirlerini, "Türkçe Orhan'ın elinde bugüne kadar bilmediğimiz hale gelmişti. Biz Türkçemize neler, ne ukalâlıklar, ne yabancılıklar, ne paçavralar giydirmiştik. O Türkçeyi soyuvermiş, yakışır urbalar giydirmişti. Aman şu Türkçe ne güzel şeymiş, dedik." diye tarif ettiği Türk şiirinin büyük ustası Orhan Veli'nin tüm şiirlerini bir araya toplayan kitap İş Bankası Yayınları tarafından şiir severlerle buluşturuluyor.