Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Haftanın Kitapları

Haftanın Kitapları Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar... Habertürk Giriş: 27.09.2023 - 11:50 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:50 facebook

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KİMSE GİTMEMİŞ GİBİ

(Meltem Trubody)



Yaşamın karşımıza kimleri çıkartacağı, yollarımızın nasıl kesişeceği, yaşadıklarımızdan neler öğreneceğimiz her zaman belirsizliğini korusa da Pınar, Sedat, Betül, Deniz, Hasan, Hacer ve daha nicesinin hikâyesinin ustalıkla bir araya getirildiği bu romanda siz de kendinizden izler bulacak ve yaşamın sonsuz olasılıklarına kendinizi açmak için cesaret kazanacaksınız. Yalnızca bir roman okuyormuş gibi değil sinemada film izliyormuş gibi hissedeceğiniz vurucu sahneleriyle Kimse Gitmemiş Gibi okumanın ötesinde bir deneyim vaat ediyor. Meltem Trubody’nin yazdığı Kimse Gitmemiş Gibi Destek Yayınları’ndan çıktı.

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AHESTE TANGO

(Guram Rçeulişvili)



Modern yaşamın doğadan ve doğallıktan uzak yanlarını öykülerinde hüzünle sergileyip şiddetle eleştiren Guram Rçeulişvili sadece dört yıllık edebiyat geçmişiyle adını Gürcistan edebiyatının unutulmazları arasına yazdırdı. H2O Kitap'tan çıkan 'Ahasete Tango'da bir aile dramını anlatır. Denizde enginlere doğru kulaç atan çocuğunun ardından endişeyle denize giren anne, eşinin de çocuğunun da dönemeyeceğinden endişelenerek hızla onlara doğru yüzen bir baba... Bir süre sonra anne ve çocuk kurtulur. Baba boğulur. Bu öykünün yazarı Rçeulişvili dört yıl sonra iki kişiyi kurtarırken denizde boğulur... Henüz 26 yaşındadır.