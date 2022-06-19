Haftanın son günü 14 ile uyarı!

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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerine göre, yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, İstanbul'un kuzey kesimleri, Isparta, Osmaniye, Hatay kıyıları, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Uşak, Afyonkarahisar, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara’nın güneybatısı ile yağış alan yerlerde yağış anında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusu, Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 28°C, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL 26°C, Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KOCAELİ 28°C, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

YALOVA 25°C, Parçalı bulutlu.

EGE: Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Uşak ve Afyon çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 34°C, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR 32°C, Parçalı ve az bulutlu.

KÜTAHYA 23°C, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA 33°C, Parçalı ve az bulutlu.

AKDENİZ: Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinin, gece saatlerinde Osmaniye ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 33°C, Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu.

ANTALYA 30°C, Parçalı ve az bulutlu.

ISPARTA 30°C, Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MERSİN 29°C, Az bulutlu ve açık.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı ve zamanla çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 28°C, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR 25°C, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA 30°C, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

SİVAS 26°C, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP 26°C, Parçalı bulutlu.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 27°C, Parçalı bulutlu.

GÜMÜŞHANE 27°C, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN 25°C, Parçalı bulutlu.

TRABZON 24°C, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 29°C, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

KARS 28°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA 36°C, Az bulutlu ve açık.

VAN 29°C, Az bulutlu ve açık.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR40°C, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP 35°C, Az bulutlu ve açık.

SİİRT 39°C, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA 39°C, Az bulutlu ve açık.

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ: Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısı 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağışta orta.

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağışta orta.

EGE: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, kuzeyi yer yer 3,0m

AKDENİZ: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar güney ve güneydoğudan 2 ila 4; Doğu Akdeniz batı ve güneybatıdan, Mersin Körfezi öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, doğusu 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ: Az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, zamanla doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50m; Görüş: İyi.