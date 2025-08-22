Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Hagi'nin oğlu Ianis Hagi Süper Lig'e geliyor! - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Hagi'nin oğlu Ianis Hagi Süper Lig'e geliyor!

        Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük yolunda...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 18:48 Güncelleme: 22.08.2025 - 19:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hagi'nin oğlu Süper Lig'e geliyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de birçok takımın teknik direktörlüğünü yapan Marius Sumudica, efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin Fatih Karagümrük'e transfer olacağını açıkladı.

        Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun aktardığı habere göre Marius Sumudica, Ianis Hagi'nin Fatih Karagümrük'e transfer olacağını duyurdu.

        Habere göre Karagümrük, Ianis Hagi'ye 1 milyon Euro'nun üzerinde maaş ve bir sonraki transferinden bonus ödemeye hazır.

        Rangers ile sözleşmesini tamamlayan Ianis Hagi an itibarıyla boşta.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        22 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        22 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Hollandalı iki kardeş ölü bulundu!
        Hollandalı iki kardeş ölü bulundu!
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL
        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL
        ‘Şartlı tahliye’ edilen kazlar tatilcilerle serinledi
        ‘Şartlı tahliye’ edilen kazlar tatilcilerle serinledi
        Daltonların lideri 51 kez yakalandı!
        Daltonların lideri 51 kez yakalandı!
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        Putin'in savaşı bitirme koşulları belli oldu
        Putin'in savaşı bitirme koşulları belli oldu
        Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı
        Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı
        “Birçok kapanan süt işletmesi var"
        “Birçok kapanan süt işletmesi var"
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!