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        Haberler Dünyadan Hailey Bieber: Doğum yaparken ölümden döndüm - magazin haberleri

        Hailey Bieber: Doğum yaparken ölümden döndüm

        Eşi Justin Bieber'la geçen yıl ağustos ayında ebeveyn olma mutluluğu yaşayan Hailey Bieber, 18 saatlik doğum sancısının ardından doğum komplikasyonu yaşadığını anlatırken, "Aklıma ölüm geldi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 15:14 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:16
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        "Doğum yaparken ölümden döndüm"
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        Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evliliğinden ilk çocuğunu geçen yıl ağustos ayında dünyaya getiren model Hailey Bieber, doğum hakkında daha önce hiç olmadığı kadar açık konuştu. Doğum sonrası ciddi komplikasyonlarla uğraşırken aklına ölümün geldiğini söyleyen 28 yaşındaki ABD'li yıldız, 'korkutucu' olarak tanımladığı bir doğum sonrası kanama yaşadığını ve bunun ölüm olasılığını düşünmesine neden olduğunu anlattı.

        Hayatını doktoruna emanet ettiğini, ancak 18 saatlik doğum sancısının ardından çok kötü bir kanama geçirdiğini söyleyen ünlü model, oğlu Jack Blues'u dünyaya getirmenin şimdiye kadar yaptığı en zor şey olduğunu ekledi.

        Vogue Dergisi'ne kapak pozu veren Bieber, hamileliği süresince yoga, pelvik taban terapisi, çeşitli egzersizler, ağırlık antrenmanı, nefes egzersizleri ve hatta akupunkturla kendini doğuma hazırlamasına rağmen zor bir doğum yaşadığını söyledi.

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        Doğal doğum yapmayı planlarken 39'uncu haftada amniyotik sıvının sızmaya başlamasıyla acil doğuma alınan Bieber, yine de her şeyin yolunda gittiğini anlattı. Zorlu doğum sancılarının onu daha fazla çocuk sahibi olma konusunda korkutmadığını belirten Bieber, en azından bir tane daha çocuk sahibi olmayı istediğini aktardı.

        Öte yandan 2018 yılında nikâh masasına oturduğu Justin Bieber, Hailey Bieber'ın Vogue'a kapak olarak gündeme gelmesinin ardından bir itirafta bulundu. 31 yaşındaki şarkıcı, yıllar önce eşine "Asla Vogue kapağında olamayacaksın" dediği için pişman olduğunu söyledi.

        Yıllar önce eşi ile büyük bir tartışma yaşayan şarkıcı, "Onun asla Vogue'un kapağında olmayacağını söylemiştim. Biliyorum, çok kötü bir şey dedim. Nedense o an çok saygısızlığa uğradığımı hissetmiştim" dedi. "Ödeşmemiz gerektiğini düşünmüştüm. Sanırım büyüdükçe ödeşmenin hiçbir şeye yardımı olmadığını fark ediyoruz" diyen Justin Bieber, "Yani bebeğim, bunu zaten biliyorsun ama Vogue kapağında yer almayacağını söylediğim için beni affet, çünkü açıkça çok yanılmışım" ifadesini kullandı.

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        #Hailey Bieber
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