Hailey Bieber: Doğum yaparken ölümden döndüm

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evliliğinden ilk çocuğunu geçen yıl ağustos ayında dünyaya getiren model Hailey Bieber, doğum hakkında daha önce hiç olmadığı kadar açık konuştu. Doğum sonrası ciddi komplikasyonlarla uğraşırken aklına ölümün geldiğini söyleyen 28 yaşındaki ABD'li yıldız, 'korkutucu' olarak tanımladığı bir doğum sonrası kanama yaşadığını ve bunun ölüm olasılığını düşünmesine neden olduğunu anlattı.

Hayatını doktoruna emanet ettiğini, ancak 18 saatlik doğum sancısının ardından çok kötü bir kanama geçirdiğini söyleyen ünlü model, oğlu Jack Blues'u dünyaya getirmenin şimdiye kadar yaptığı en zor şey olduğunu ekledi.

Vogue Dergisi'ne kapak pozu veren Bieber, hamileliği süresince yoga, pelvik taban terapisi, çeşitli egzersizler, ağırlık antrenmanı, nefes egzersizleri ve hatta akupunkturla kendini doğuma hazırlamasına rağmen zor bir doğum yaşadığını söyledi.

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Doğal doğum yapmayı planlarken 39'uncu haftada amniyotik sıvının sızmaya başlamasıyla acil doğuma alınan Bieber, yine de her şeyin yolunda gittiğini anlattı. Zorlu doğum sancılarının onu daha fazla çocuk sahibi olma konusunda korkutmadığını belirten Bieber, en azından bir tane daha çocuk sahibi olmayı istediğini aktardı.