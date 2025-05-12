Hailey Bieber ilk kez Anneler Günü kutladı: Senin annen olmaya bayılıyorum

Hailey Bieber, bir anne olarak ilk kez Anneler Günü'nü kutladı. 28 yaşındaki ünlü model, Ağustos 2024'te dünyaya getirdiği oğlu Jack Blues'un fotoğrafları ile hamileliğinden bazı fotoğrafları, sosyal medyasından paylaşarak kutlama yaptı.

2018'den bu yana Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber ile evli olan Hailey Bieber; "Senin annen olmaya bayılıyorum Jack Blues. Anneler Günü kutlu olsun" notunu yazdı.

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31 yaşındaki Justin Bieber'ın annesi Pattie Mallette, Hailey Bieber'ın paylaşımına, "Anneler Günün kutlu olsun Hailey! Sen harika bir annesin. Seni takdir ediyorum. Seni seviyorum" şeklinde yorum yazdı.

Hem Justin Bieber hem de Hailey Bieber, doğduğundan beri oğullarının yüzünü göstermemeyi tercih ediyor. Ünlü model, Anneler Günü'nde de bu geleneği bozmadı.

Bieber çifti hakkında sürekli ayrıldıkları yönünde söylentiler çıkıyor. Justin Bieber, bu söylentilerle birlikte internet üzerinden aldığı nefret mesajlarının çoğunun kıskançlıktan kaynaklandığı şeklinde bir açıklama yapmıştı. Geçen ay bir paylaşımda bulunan şarkıcı; "Yerinizde olsaydım, Hailey ile çılgınca eğlendiğimizi görsem ben de kıskanırdım" ifadesini kullanmıştı.