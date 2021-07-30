TDK sözlüğüne göre hak ediş kelimesinin anlamı ve yazılışı merak konusu oldu. İşte Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre hak ediş yazılışı ve kelime anlamı

TDK'YA GÖRE HAK EDİŞ NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "hak ediş" ayrı yazılıyor.

Bazı kaynaklarda yer alan "hakediş" şeklindeki kullanımlar yazım hatasıdır.

TDK sözlüğünde isim kategorisinde yer alan hak ediş sözcüğünün anlamı ise şu:

Bir üretim veya yapım sırasında hak edilmiş durum, para, istihkak.