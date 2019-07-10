Hak-İş'in 14'üncü Olağan Genel Kurulu başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor...

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Genel başkanlarının 'Hiç kimse dışarıya atılmayacak' demesine rağmen, Hak-İş çalışanlarının işten çıkarılmasını kınıyorum. Bir kapı kapanır, binlerce kapı açılır. Hukuk yoluyla haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Hak-İş konfederasyon olarak bu işin arkasındadır.

Bugün gerçekleştirilmekte olan 14'üncü Genel Kurul toplantısının çalışma dünyamız ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnancımızda ve kültürümüzde çalışmak, hakkını aramak ve almak gerçekten çok değerli görülmüş, övgüyle karşılamıştır.

Kendi milletinin değerlerine ve ülkesinin çıkarlarında duyarsız kimi yapılarının tersine Hak-İş yerli ve milli anlayışla çalışmalarını yürütmüştür. Bu ülkenin zor zamanlarında hep hakkın ve hakikatin yanında yer alan Hak-İş için şükranlarımı sunuyorum. Her mücadelesinde yanında olduğum, her mücadelemizde yanımızda bulduğum Hak-İş'in ilkeli tavrını sürdüreceğine inanıyorum.

Türkiye'yi birlikte bu günlere getirdik, yine birlikte geleceğe taşıyacağız. 2023 hedeflerimize beraberce ulaşacağız. Bizden sonraki nesillere 2053, 2071 vizyonlarımız birlikte emanet edeceğiz. Çünkü biz her şeyimizi borçlu olduğumuz bu ülkeye aşkla bağlı, yüreğini ve bedenini bu yola adamış gönül erleriyiz.

Milletin, özellikle de emekçinin yanında yer almak lafla olmaz. Gerek İBB dönemimizde, gerek başbakanlığımız döneminde, gerekse Cumhurbaşkanlığı dönemimizde bu mücadeleyi verdik. İçin boş vaatlerle milletimizi ve emekçilerimizi kandırmaya çalışmadık. Bunun yerine 82 milyon vatandaşın her birinin hayat seviyesini yükseltecek icraatlar ortaya koyduk. Pastayı büyüterek, herkesin hakkını almasını sağlayarak milletimize mal ettik.

Son dönemki döviz dalgalanması nedeniyle bir miktar gerileme yaşansa da, milletimizin 17 yıl öncesine göre çok daha refah seviyesinde bulunduğunu kabul edecektir. Her alanda üretim ve satış rekorları kıran bir ekonomik hareketlilik ortaya çıkardık. İhracatımız artmaya devam ediyor. Şu an 170 milyar dolar civarındayız.

Dövizdeki dalgalanma ve faizlerdeki yükseliş nedeniyle borçlanma oranımız bir parça yukarı çıkmış olsa da OECD ülkeleri içinde çok iyi bir yerde bulunuyoruz. 2013 Mayıs'ta IMF'e borcumuzu sıfırladık. Şimdi bize IMF'i tavsiye edenler var o kapı kapanmıştır. Bizim için IMF diye bir şey söz konusu değildir. Merkez Bankamızın döviz rezervi brüt olarak 100 milyar dolara yaklaştık.

Milletimiz bu görevi bize vermiştir, ihtiyaç duyulan adımları atmak, iradeyi ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Bu vesileyle ana ormancılık faaliyetleri ve orman mücadelesinden dolayı bütün geçici işçiler için 4 ay süre uzatımı talebi geldi. Bu süreci gerçekleştirdik.

Merkez Bankası başkanlığındaki görev değişikliği nedeniyle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz mümkün değil. Davul birisinde, tokmak birisinde... Bu noktada istişare neticesindeki karara uyacaksın. Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini de almıştır. Faiz denilen bu her türlü kötülüğün anası olan para politikalarında verilen talimatlara uymayan arkadaşımızın bir değişikliğe tabi tutulması gerektiğine inandık. Şimdi bunu hep faizciler savunuyor. Faiz politikamızın nasıl şekillendiğini de göreceksiniz. Faiz enflasyonun da anasıdır. Gezi olaylarıyla faiz birden yükselmeye başlamış, çift hanelere yükselmiş, enflasyon da çift haneler çıkmıştır. Şimdi tekrar bunu tek haneye indirmek zorundayız. Türkiye'deki bazı faizciler bundan rahatsız olabilir. Kararlıyız, bu işi de bitireceğiz.

Yeni yönetim sisteminde Merkez Bankası'na başkan atama görevi Cumhurbaşkanı'na bırakılmıştır. Ekonomi politikalarında Merkez Bankası kendisinden beklenen rolü oynamış olsaydı buna ihtiyaç olmazdı. Burada bir tıkanıklık var. Göz göre göre buna izin vermek görevimizi yapmadığımız anlamına gelirdi. Merkez Bankası ekonomi politikamıza çok daha güçlü destek verecektir.

Türkiye demokrasi ve ekonomideki başarılarında hep dünyayı şaşırtmış bir ülkedir. Önümüzdeki dönemde bir kez daha şaşırtmakta kararlıyız. CHP ve HDP belediyelerinde sendikalarında istifa ettirilen ve işten çıkarılan işçiler için verilen mücadeleyi desteklediğimi belirtmek istiyorum. Seçimlerden önce hak, hukuk, adalet laflarını eksik etmeyenlerin, seçimlerden sonra faşizm abidelerine dönüşmelerini görüyoruz. Sırf siyasi düşüncesinden dolayı insanları işten atarak, şehit yakınlarını istiskale yeltenmek partizanlığın en aşağılık halidir.

Mücadelemizi yalan yanlış vaatlerle kandıranların gerçek yüzlerini ortaya dökeceğiz. Siz kendi mecranızda biz de kendi yetkilerimizle bunu sonuna kadar sürdüreceğiz.

Türkiye geçtiğimiz yıl bugünlerde yeni hükümet sistemine geçişin aşamalarını yaşıyordu. Geriye dönüp baktığımızda ülkemizin döviz, faiz, enflasyon tuzağı başta olmak üzere birçok kritik sınamaya maruz kaldığını görüyoruz. ABD ve Avrupa'nın pek çok haksız eleştirisine ve uygulamasına göğüs gerdik. 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere 4,5 milyon sığınmacının yükü omuzumuzdadır. Siyasi iklimi zehirlemeye yönelik nice oyunu bozduk. Yönetim değişikliğinin büyüklüğünü düşündüğümüzde sorunların üstesinden gelinebilir olması sevindiricidir.