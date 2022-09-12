Hakan Altun: Bağımlılık yaparım!

"Bağımlılık yaparım!" 0:00 / 0:00

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Hakan Altun, "Yaşasın aşk, yaşasın arabesk!" sloganıyla başlayarak sevenlerine keyifli bir akşam yaşattı. Ünlü şarkıcı, konserine ilk kez gelenlere, "Kusura bakmayın bağımlılık yaparım!" diyerek seslendi.

Altun, yıllar geçmesine rağmen unutulmayan "Telefon" şarkısı ile konserine başladı. Herkesin telefonunun ışıklarını yakmasını rica eden Hakan Altun, "Sahnedeki tüm ışıkları kapatalım. Çünkü burada bulunan insanların ışığı, her yeri aydınlatmaya yeter!" dedi.

Hakan Altun, Ferdi Tayfur'un "Ben de Özledim" şarkısını binlerce hayranıyla düet yaparak söyledi.