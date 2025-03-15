Hakan Altun: Bıyıklarım yıkanınca çıkıyor

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hakan Altun, Arnavutköy'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

"MÜZİK İYİDİR"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altun, son 25 yılın en iyi şarkıları arasında gösterilen 'Bir Telefon'un, Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' ve Mustafa Sandal'ın 'İsyankar' adlı şarkı ile yarışmasıyla ilgili "Eyvallah. Müzik iyidir" diyerek gülümsedi.

"YIKANINCA ÇIKYOR"

Hakan Altun, gazetecilerin bıyıklarıyla ilgili "Yeni imaj mı?" sorusuna ise esprili bir şekilde yanıt verip "Yıkanınca çıkıyor" diyerek güldü.