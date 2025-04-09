Hakan Altun, Volkan Konak'ı andı: Türkiye'yi üzdü ama beni daha çok... - Magazin haberleri

Hakan Altun, Volkan Konak'ı andı: Türkiye'yi üzdü ama beni daha çok... - Magazin haberleri

Hakan Altun, Volkan Konak'ı andı: Türkiye'yi üzdü ama beni daha çok... Hakan Altun, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sahnede geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Volkan Konak'ı andı; "Kuzeyin Oğlu Türkiye'yi üzdü ama beni daha çok..."

Habertürk Giriş: 09.04.2025 - 09:59 Güncelleme: 09.04.2025 - 09:59 facebook

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