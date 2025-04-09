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        Haberler Magazin Hakan Altun, Volkan Konak'ı andı: Türkiye'yi üzdü ama beni daha çok... - Magazin haberleri

        Hakan Altun, Volkan Konak'ı andı: Türkiye'yi üzdü ama beni daha çok...

        Hakan Altun, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sahnede geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Volkan Konak'ı andı; "Kuzeyin Oğlu Türkiye'yi üzdü ama beni daha çok..."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 09:59 Güncelleme: 09.04.2025 - 09:59
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        "Türkiye'yi üzdü ama beni daha çok..."
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        Hakan Altun, İstanbul'daki bir mekânda sevenleriyle bir araya geldi. Altun, şarkılarını seslendirdiği sırada duygusal anlar yaşadı.

        Hakan Altun, sahnede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, konseri sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle 58 yaşında yaşamını yitiren Volkan Konak'ı andı.

        "KUZEYİN OĞLU TÜRKİYE'Yİ ÜZDÜ"

        Hakan Altun, kaybettiği yakın arkadaşıyla ilgili olarak; "Kuzeyin Oğlu Türkiye’yi üzdü ama beni daha çok..." ifadelerini kullandı.

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        #volkan konak
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