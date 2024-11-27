Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Hakan Ateş iddianamesi reddedildi

        Hakan Ateş iddianamesi reddedildi

        Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında hazırlanan iddianame savcılığa geri gönderildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 12:55 Güncelleme: 27.11.2024 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakan Ateş iddianamesi reddedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapis istemi içeren iddianame mahkeme tarafından savcılığa geri gönderildi.

        Gerekçede, şüphelilerin fiillerinden bahsedilmediği, üzerlerine atılı “nitelikli dolandırıcılık” suçunu hangi müştekiye ne şekilde gerçekleştirdiği ve şüphelilerin hangi hileli davranışlarla kimden ne kadar menfaat sağladıklarına dair herhangi bir unsurun iddianamede bulunmadığı kaydedildi.

        Mahkemenin gerekçesinde ayrıca yargılaması devam eden sanık Seçil Erzan ile iddianamede yer alan iki şüphelinin ne şekilde iştirak ettiklerine dair bir bulgunun da var olmadığı vurgulandı. Müştekilerin zararının giderip giderilmediği, müştekilere de sorularak açığa kavuşturulması gerekirken söz konusu iddianamede eksikliklerin olduğuna değinildi.

        Mahkeme, bu gerekçelerle kabul etmediği iddianameyi savcılığa geri gönderdi.

        Savcılığın söz konusu eksiklikleri giderip yeni bir iddianame hazırlayabileceği ya da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verebileceği belirtiliyor.

        Denizbank hakkında daha de önce zimmet ve yöneticilerinin kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma iddialarına ilişkin de kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Mahalleyi havaya uçuracaktı! Ölümle biten deneme!
        Mahalleyi havaya uçuracaktı! Ölümle biten deneme!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Jakobs'un alternatifi belli oldu!
        Jakobs'un alternatifi belli oldu!
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Kimyasal sıvı içti! Bebeğe mideden yemek borusu yaptılar
        Kimyasal sıvı içti! Bebeğe mideden yemek borusu yaptılar
        Belediyelere bağlı şirketlerin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
        Belediyelere bağlı şirketlerin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Peki Gazze ne olacak?
        Peki Gazze ne olacak?