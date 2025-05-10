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        Haberler Magazin Hakan Aysev: Tombik insanlardan zarar gelmez - Magazin haberleri

        Hakan Aysev: Tombik insanlardan zarar gelmez

        Hakan Aysev, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde çocuk doktorlarına konser verdi. Esprileriyle geceyi renklendiren Hakan Aysev; "Efendim yiyen içen adamdan çekinmeyeceksiniz. Onlardan zarar gelmez. Çünkü yiyen adamlar mutludur" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 23:10 Güncelleme: 10.05.2025 - 23:10
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        "Tombik insanlardan zarar gelmez"
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        Ünlü opera sanatçısı Hakan Aysev, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde çocuk doktorlarına konser verdi. Aysev, Türk Pediatri Kurumu’nun 60'ıncı Kongresi’nin açılış gecesi nedeniyle Salamis Harabeleri’nde sahne aldı.

        Kongre Başkanı Prof. Dr. Nur Canpolat yaptığı konuşmada; “Sevgili Hakan Aysev, geçtiğimiz yıl da Cerrahpaşa için destek konseri vermişti. Kendisinin kalbimizde özel bir yeri var” diyerek ünlü sanatçıya teşekkür çiçeği takdim etti.

        Dr. Nur Canpolat - Hakan Aysev

        Esprileriyle geceyi renklendiren Hakan Aysev; “Efendim yiyen içen adamdan çekinmeyeceksiniz. Onlardan zarar gelmez. Çünkü yiyen adamlar mutludur. Ben de eskiden çok tombik biriydim. Sonra azmettim kilo verdim ama tam forma girmişken gastronomi merkezi Urla’ya taşındım. Son halimi görüyorsunuz” dedi. Sanatçı ardından; “Sizlere bu gece benim gibi tombik sanatçıların eserlerini söyleyeceğim. O iki sanatçı Dario Moreno ve Tanju Okan. Moreno biliyorsunuz İzmir doğumlu. Şarkı söylemeyi yetimhanede öğrendi. Sonra tüm dünyada şöhret oldu. Fransa’yı salladı Brigette Bardot ile film bile çekti” dedi. Aysev ardından Moreno ve Tanju Okan şarkıları söyledi.

        "DOĞRAMACI ÇOCUKKEN DOKTORUMDU SONRA NİKAH ŞAHİDİM OLDU"

        Hakan Aysev, çocukken çok fazla hastalık geçirdiğini, bu hastalıkların tedavisi esnasında doktorunun Prof. Dr. İhsan Doğramacı olduğunu söyleyerek şu ilginç anısını anlattı: İhsan hoca, beni Ankara Sıhhiye Devlet Hastanesi’nde tedavi etti. Sonra da ilk evliliğimin nikâh şahidi oldu kendisi” dedi.

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