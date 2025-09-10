Hakan Bilal Kutlualp: Yekvücut olamazsak arzu ettiğimiz yere gelemeyiz

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, Ankara'da kongre üyeleri ve destekçileriyle bir araya geldi.

Kutlualp, "Birlikte Fenerbahçe" mottosuyla yola çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe, siyaset üstüdür. Biz bu yola durup dururken her şey iyi giderken çıkmadık, sizler gibi bizler de dertlendik, üzerimizde bir sorumluluk hissettik. Camia da bizi geçmiş Fenerbahçe hizmetlerimizden dolayı bu şerefli pozisyona koyduğu için sorumluluk hissettik ve biz de burada inisiyatif alalım, camiamızı silkeleyerek şöyle bir uyandıralım, bir kendimize gelelim istedik. Çünkü onlar, bunlar var ayrıca kendi içimizdeki anlaşmazlıklar var ki hep buna karşı olmuş insanım. Ne kadar çok kendimizle itişip kakışırsak, yekvücut olamazsak arzu ettiğimiz yere gelemeyiz diye düşündüm. Bunun hala da yekvücut olarak yapılması gerektiğine inanan bir insanım."

Kutlualp, mevcut yönetimin ve başkanın seçime giderek güvenoyu alması gerektiğini, seçimli bir genel kurul yapılması gerektiğini nisan ayındaki divan konuşmasında söylediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Demokrasilerde yol gösteren tüzükler, anayasalar vardır. Tüzük demiş ki aidat yatıran üyelerin yüzde 20’sinin imzasıyla olağanüstü genel kurula gitmek zorundasınız. Benden önce Fenerbahçe taraftarının başlattığı bir imza kampanyası var. Benim önderim Fenerbahçe taraftarıdır, ben onları sürüklemedim, onlar beni sürükledi. Ben de başlattım bu imza kampanyasını, diğer başka dernekler de hepsi katıldılar. 10 bine yakın bir imza topladık. O zaman da sayın yönetim de baktı taraftar bu işi istiyor, kendileri de bir seçim kararı aldılar."

Değişim yanlısı büyük bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu dile getiren Kutlualp, "Fenerbahçe taraftarına, gel emanetine sahip çık, başkan ve yönetici patron değildir, taraftardır patron, bunu hatırlattık. Manifesto yayınladık, ne yapağımızı anlattık. Çünkü 7 senedir şampiyon olamamışız, şu transferler yanlış olmuş, paramız boşa gitmiş, bunları insanlar duymak istemiyor, bunları insanlar biliyor. 'Biz ne yapacağımız anlatalım Fenerbahçe taraftarı da bize güvenirse bunu yapmaya hazır olduğumuzu söyleyelim.' dedik." ifadelerini kullandı. "SİYASET ÜSTÜ OLMAK ÇOK ÖNEMLİ" Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe'nin bütünleştirici bir kimliğe sahip olması gerektiğini anlatarak, "30 milyona yakın bir camia bu, bir çok camialara da örnek olabiliriz. Bundan dolayı siyaset üstü olmak çok önemli, bunu çok önemsiyorum. Transfer politikası menajerlerin sunduğu oyuncularla kurulamaz, sürdürülemez. İzleme ekibimizin takip ettiği, bulduğu oyuncuların menajerini davet edip konuşmalıyız. Menajere gidip 'Senin bana sunduğun ne var.' dediğimiz zaman bir futbol konsepti oluşturamamışız demektir." şeklinde konuştu. Alt yapıların ve akademilerin çok önemli olduğunu herkesin söylediğini ifade eden Kutlualp, "Uygulamak önemli, amatör şubelerimizle gurur duyuyoruz. Türkiye'yi uluslararası arenada amatör branşlarda en iyi temsil eden Fenerbahçe'mizdir. Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulüp Fenerbahçe'dir. Bunların aynı kararlılıkla devam ettirilmesi önemlidir ama futbol daha çok yer kaplayan bir spor dalı. Hepsi çok kıymetli ama futbol iyi olmadığı zaman diğerlerinden hazzetme derecemiz aynı kuvvette olmuyor." dedi.