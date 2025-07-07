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        Haberler Magazin Hakan Çalhanoğlu, ailesiyle tatil sezonunu açtı - Magazin haberleri

        Hakan Çalhanoğlu, ailesiyle tatil sezonunu açtı

        Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, eşi Sinem Çalhanoğlu ve 3 çocuklarıyla birlikte tatile çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 20:28 Güncelleme: 07.07.2025 - 20:28
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        Transfer öncesi tatil
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        İtalya Serie A ekiplerinden Inter Milan'da forma giyen, transfer döneminde adı, Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, ailesiyle birlikte yaz sezonunu açtı.

        2017'de evlenen Hakan Çalhanoğlu ile Sinem Çalhanoğlu, 3 çocuk sahibi.

        Çalhanoğlu ailesi, tatillerinde denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

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        Hakan Çalhanoğlu, tatilde de spor yapmayı aksatmadı.

        Milli futbolcu, tatil boyunca çocuklarıyla yakından ilgilendi.

        Çalhanoğlu çifti, tatil boyunca geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı.

        Sinem Çalhanoğlu, bulunduğu paylaşımlara; "Aile" notunu düşerek kırmızı kalp emojisi ekledi.

        Fotoğraf: Instagram

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        #Hakan Çalhanoğlu
        #Sinem Çalhanoğlu
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