Hakan Çalhanoğlu, ailesiyle tatil sezonunu açtı
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, eşi Sinem Çalhanoğlu ve 3 çocuklarıyla birlikte tatile çıktı
İtalya Serie A ekiplerinden Inter Milan'da forma giyen, transfer döneminde adı, Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, ailesiyle birlikte yaz sezonunu açtı.
2017'de evlenen Hakan Çalhanoğlu ile Sinem Çalhanoğlu, 3 çocuk sahibi.
Çalhanoğlu ailesi, tatillerinde denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.
Hakan Çalhanoğlu, tatilde de spor yapmayı aksatmadı.
Milli futbolcu, tatil boyunca çocuklarıyla yakından ilgilendi.
Çalhanoğlu çifti, tatil boyunca geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Sinem Çalhanoğlu, bulunduğu paylaşımlara; "Aile" notunu düşerek kırmızı kalp emojisi ekledi.
Fotoğraf: Instagram