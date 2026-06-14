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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım Hakan Çalhanoğlu: Bazen tokat yemek iyi gelir

        Hakan Çalhanoğlu: Bazen tokat yemek iyi gelir

        A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2-0 mağlup olduğumuz Avustralya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, "Bir maç kaybettik diye umudumuzu kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Şimdi önemli olan bu maçı unutup önümüzdeki maçlara bakmak. Bazen tokat yemek iyi gelir, biz bunun farkındayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 12:15 Güncelleme:
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        "Bazen tokat yemek iyi gelir"

        2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda kaptan Hakan Çalhanoğlu, bir an önce toparlanacaklarını söyledi.

        BC Place Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından karma alanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, istemedikleri bir sonuç olduğunu belirtti.

        "GENEL ANLAMDA KONTROL BİZDEYDİ"

        Hakan Çalhanoğlu, maçtan önce rakibin fiziksel anlamda iyi olduğunu söylediğini hatırlatarak, "Uzun toplardan goller yedik, olmaması gereken goller yedik. Genel anlamda maçın kontrolü bizdeydi, şansları değerlendiremedik. Şimdi önemli olan bu maçı unutup önümüzdeki maçlara bakmak. Bazen tokat yemek iyi gelir, biz bunun farkındayız." ifadelerini kullandı.

        Soyunma odasında herkesin moralinin bozuk olduğunu vurgulayan Hakan Çalhanoğlu, "Bir maç kaybettik diye umudumuzu kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Biz her zaman ayağa kalkmayı bilen bir takımız. Maçtan sonra takımı motive etmeye çalıştım. İyice konsantre olmamız ve disiplinli oynamamız gerekiyor. Maç içinde bütün detaylar önemlidir. 1 saniyede her şey değişebilir. İlk golde atak yaparken birden topu kalemizde gördük. Her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız." diye konuştu.

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