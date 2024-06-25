Hakan Çalhanoğlu: Inter'de kalacağım

Son dönemde ismi Alman devi Bayern Münih ile anılan Hakan Çalhanoğlu, hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı.

"INTER'DE KALACAĞIM"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hakan Çalhanoğlu, kariyerine Inter'de devam edeceğini belirtti.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun o açıklaması:

"Son günlerde medyada çıkan haberlere istinaden, bunu sonlandırmak adına bir açıklama yapmam gerektiğine karar verdim.

Şu anda bütün konsantrasyonum Milli Takımımızın başarısı üzerine olduğu için kendimi bu spekülasyonlardan uzak tuttum ancak işin biraz uzadığının farkına vardığım ve konsantrasyonumun dağılmasına izin vermek istemediğim için olayı netleştirmek istiyorum.

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Inter'de çok mutluyum. Kulüp ve taraftarlarımızla inanılmaz bir bağımız var. Birlikte birçok başarıya imza attık ve ilerde de beraber daha fazla başarıya imza atma ihtimali beni fazlasıyla heyecanlandırıyor.

Tekrar belirtmek istiyorum ki şu anda tek düşündüğüm şey ülkemizin insanlarını mutlu etmek. Tamamiyle buna konsantre olmuş durumdayım C

Anlayışınız ve destekleriniz için teşekkür ederim.

Forza Inter"