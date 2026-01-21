Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hakan Çalhanoğlu, Michele Morrone ile buluştu

        Hakan Çalhanoğlu, Michele Morrone ile buluştu

        İtalya'da Inter Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ünlü oyuncu Michele Morrone ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 09:54 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çalhanoğlu, Morrone ile buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakan Çalhanoğlu, İtalyan oyuncu Michele Morrone ile buluştu. Çalhanoğlu, o anlara dair fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

        A milli futbol takımının kaptanı, paylaştığı fotoğrafa, Inter Milan'ın renkleri olan siyah ve lacivert renklerdeki kalp emojisini de ekledi.

        2020 yapımı '365 Gün' filminde 'Don Massimo Torricelli' karakteriyle dünya çapında bir şöhret yakalayan oyuncu, 2023'te meydana gelen Hatay depreminde bölgedeki çocuklara destek olmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Taksim'de şoför el frenini çekmeyi unuttu turist minibüsü ağaca çarptı: Ana caddeye girse katliam olurdu

        TAKSİM'de minibüs şoförü Hakan K., yolcuları indirmek için otel önünde durdu. Şoförünün el frenini çekmeyi unuttuğu iddia edilen minibüs metrelerce kayarak ağaça çarptı.

        #Hakan Çalhanoğlu
        #Michele Morrone
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Trump'ın uçağında elektik arızası
        Trump'ın uçağında elektik arızası
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Haseke'de 4 günlük ateşkes ilan edildi
        Haseke'de 4 günlük ateşkes ilan edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"