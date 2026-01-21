Hakan Çalhanoğlu, Michele Morrone ile buluştu
İtalya'da Inter Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ünlü oyuncu Michele Morrone ile bir araya geldi
Hakan Çalhanoğlu, İtalyan oyuncu Michele Morrone ile buluştu. Çalhanoğlu, o anlara dair fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
A milli futbol takımının kaptanı, paylaştığı fotoğrafa, Inter Milan'ın renkleri olan siyah ve lacivert renklerdeki kalp emojisini de ekledi.
2020 yapımı '365 Gün' filminde 'Don Massimo Torricelli' karakteriyle dünya çapında bir şöhret yakalayan oyuncu, 2023'te meydana gelen Hatay depreminde bölgedeki çocuklara destek olmuştu.