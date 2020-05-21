İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Twitter hesabından çok konuşulacak bir harekete imza attı. Milli yıldız, bir kullanıcının "Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelebilir mi lütfen? Başka derdim kalmayacak" yazılı tweetini beğendi. Hakan'ın bu hareketi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

"GALATASARAYLIYIM DEMİŞTİ"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in A Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde vazgeçilmezleri arasında olan Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz yıllarda verdiği röportajda, "Herkesin tuttuğu bir takım vardır, saklamaya gerek yok. Ben küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Bunu herkesin yüzüne söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

23 MİLYON EURO'YA GİTTİ

2017'de Bayer Leverkusen'den 23 milyon Euro bonservisle Milan'a transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2021 yılında sona erecek. Hakan, Milan formasıyla 116 maçta 17 gol atıp 28 asist yaptı.