Hakan Çalhanoğlu'ndan "Yolcu" paylaşımı!

Yaz transfer döneminde ismi sıkça Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden çok tartışılacak bir paylaşımda bulundu.

Milli yıldızın eşi Sinem Çalhanoğlu; Hakan ve iki çocuğunun yürüdüğü bir fotoğrafı Instagram üzerinden paylaştı.

ŞARKI GİZEM YARATTI

Eşinin paylaşımını profiline ekleyen Hakan Çalhanoğlu, "Yolcu" isimli şarkıyı ekleyerek sosyal medyada gündem oldu.

İşte o paylaşım: