Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Hakan Çalhanoğlu'ndan "Yolcu" paylaşımı! - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu'ndan "Yolcu" paylaşımı!

        İsmi Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 22:01 Güncelleme: 02.07.2025 - 22:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yolcu" paylaşımı dikkat çekti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yaz transfer döneminde ismi sıkça Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden çok tartışılacak bir paylaşımda bulundu.

        Milli yıldızın eşi Sinem Çalhanoğlu; Hakan ve iki çocuğunun yürüdüğü bir fotoğrafı Instagram üzerinden paylaştı.

        ŞARKI GİZEM YARATTI

        Eşinin paylaşımını profiline ekleyen Hakan Çalhanoğlu, "Yolcu" isimli şarkıyı ekleyerek sosyal medyada gündem oldu.

        İşte o paylaşım:

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası
        Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm!
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm!
        Polonya 6 milyar dolarlık tank alacak
        Polonya 6 milyar dolarlık tank alacak
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Yusuf'a İtalyan kancası!
        Yusuf'a İtalyan kancası!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        İliç'te hayat durdu!
        İliç'te hayat durdu!
        "İlişkimiz devam ediyor"
        "İlişkimiz devam ediyor"
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?