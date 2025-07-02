Hakan Çalhanoğlu'ndan "Yolcu" paylaşımı!
İsmi Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Giriş: 02.07.2025 - 22:01 Güncelleme: 02.07.2025 - 22:12
Yaz transfer döneminde ismi sıkça Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden çok tartışılacak bir paylaşımda bulundu.
Milli yıldızın eşi Sinem Çalhanoğlu; Hakan ve iki çocuğunun yürüdüğü bir fotoğrafı Instagram üzerinden paylaştı.
ŞARKI GİZEM YARATTI
Eşinin paylaşımını profiline ekleyen Hakan Çalhanoğlu, "Yolcu" isimli şarkıyı ekleyerek sosyal medyada gündem oldu.
İşte o paylaşım:
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