Hakan Hatipoğlu ve 2011 yılında evlendiği, kendisi gibi sunucu olan eşi Gizem Hatipoğlu ile birlikte geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. 2018 yılının kasım ayında kucaklarına aldıkları kızları Lila ile güneşli havanın tadını çıkaran Hatipoğlu çifti, yemek yedikleri restoranın çıkışında gazeteciler tarafından görüntülendi.

Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden çift, kızlarının 8. ayını doldurduğunu ve bunu kutlamak için yemeğe çıktıklarını söyledi. Yemek sonrası alışveriş merkezine giren ve keyifle alışveriş yapan ikili, daha sonra özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldı.