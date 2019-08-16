Hakan-Gizem Hatipoğlu çifti, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde bir mağazadan hem kendileri hem de geçtiğimiz sene doğan bebekleri Lila için alışveriş yapan ikili, kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.

Hatipoğlu çifti, "Kızımız Lila, iki ay sonra bir yaşına girecek. Her geçen gün biraz daha büyüyor. Artık kıyafetlerinin bazıları olmamaya başladı. Biz de hem onun için hem de kendimiz için bugün biraz alışveriş yapmak istedik. Her şey yolunda çok şükür" diye konuştu.