Survivor 2019'un başlamasıyla birlikte yarışmacıların kimler olduğun da merak konusu oldu. Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek yarışmacılardan biri de Hakan Kanık oldu. Hakan Kanık MasterChef Türkiye programındaki performansıyla adından söz ettirmiş ve kendisini tanıtmıştı. Hakan Kanık'ın hayatından detaylar haberimizde.

SURVİVOR HAKAN KANIK KİMDİR?

17 Haziran 1999 İstanbul doğumlu Hakan Kanık okul hayatına Amerika’da başladı. Sonra Türkiye’ye dönüş yaptı ve basketbolla başladı. Basketbol koçu kendisini atletizme yönlendirdi; ama aşırı zayıflıktan ötürü vücut geliştirme sporuna geçiş yaptı. 15 yaşında ailesinden bağımsız yaşamaya başladı ve yemek yapmaya bu dönemde karar verdi. Üniversitede heykel bölümünü tercih etti; fakat çok mutlu değildi. 1 ay gittikten sonra üniversiteyi bıraktı ve profesyonel aşçılık macerası başladı.