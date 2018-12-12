Hakan Muhafız (The Protector) için heyecan dorukta. 130 milyon kullanıcılı Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın galasının ardından dizinin ilk bölümü büyü bir merakla bekleniyor. Peki Hakan: Muhafız ne zaman başlayacak? İşte Hakan: Muhafız'a (The Protector) dair detaylar...

HAKAN: MUHAFIZ (THE PROTECTOR) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrolünde Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan ve Hazar Ergüçlü'nün Hakan: Muhafız (The Protector) 14 Aralık'ta Netflix platformu üzerinden izleyici ile buluşacak.

HAKAN: MUHAFIZ FRAGMANI VE KONUSU

Zamanı geldi. The Protector, çok yakında sadece Netflix’te. Hakan'ın sıradan devam eden hayatı, İstanbul’u korumakla yükümlü, gizli ve kadim bir zümreye bağlı olduğunu öğrendiğinde birden altüst olmuştur.

Yaşadığı şehir, Ölümsüzler’in tehdidi altındadır. Hakan şehri nasıl koruyacağını hızlıca öğrenmek zorundadır. Ancak, hazırlıksız yakalandığı bu görevi üstlenmeyi reddetmektedir. Hakan, Son Muhafız olarak kaderinin gerektirdiğini yerine getirebilecek mi?

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