1 | 27

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Hakan Sabancı, önceki gece Bebek'te bir güzelle görüntülendi. Bir mekandan el ele çıkan ikili, gazetecileri fark edince ayrıldı. Daha sonra yan yana gelen Hakan Sabancı ve Alya, flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşadı. Gazetecilerin, "Hakan Bey hayırlı olsun. Yeni bir aşk mı?" sorusuna Sabancı, "Ayıp ediyorsunuz arkadaşlar" dedi. Sabancı, VIP aracının gelmesiyle şarkıcıyı da alarak gözlerden kayboldu.