Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'e romantik kutlama
İş insanı Hakan Sabancı, oyuncu sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü Mısır'da baş başa yedikleri romantik bir akşam yemeğiyle kutladı
Giriş: 25.11.2024 - 08:14 Güncelleme: 25.11.2024 - 08:14
1
Hande Erçel, bir süredir aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile yurt dışı tatiline bir yenisini daha eklemiş ve çift soluğu bu kez Mısır'da almıştı.
2
Hakan Sabancı aynı zamanda sevgilisinin 31'inci yaş gününü de çıktıkları Mısır tatilinde kutladı.
3
İlk olarak Erçel'in piramitin önünde çektiği fotoğrafı "İyi ki doğdun" notuyla yayımladı.