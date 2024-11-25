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        Haberler Magazin Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'e Mısır'da romantik doğum günü kutlaması - Magazin haberleri

        Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'e romantik kutlama

        İş insanı Hakan Sabancı, oyuncu sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü Mısır'da baş başa yedikleri romantik bir akşam yemeğiyle kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 08:14 Güncelleme: 25.11.2024 - 08:14
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        Hande Erçel, bir süredir aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile yurt dışı tatiline bir yenisini daha eklemiş ve çift soluğu bu kez Mısır'da almıştı.

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        Hakan Sabancı aynı zamanda sevgilisinin 31'inci yaş gününü de çıktıkları Mısır tatilinde kutladı.

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        İlk olarak Erçel'in piramitin önünde çektiği fotoğrafı "İyi ki doğdun" notuyla yayımladı.

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        Çift, daha sonra baş başa romantik bir akşam yemeği yedi ve Hakan Sabancı o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.

        #Hakan Sabancı
        #Hande Erçel
        #mısır
        #doğum günü
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